В заседании суда по избрании Виктору Януковичу меры пресечения вновь объявили часовой перерыв.

Адвокаты на заседании суда по избранию экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения сделали вид, что не знают о конфликте интересов своего коллеги Александра Горошинского.

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Как передает корреспондент УНИАН, на заседании Печерского райсуда столицы прокуроры Алексей Донской и Денис Иванов зачитали ходатайство об отводе Горошинского.

Они отметили, что Горошинский является адвокатом пятерых экс-«беркутовцев», производства против которых рассматривает Святошинский райсуд Киева, в свое время Янукович выступал в этом суде в качестве свидетеля. Поэтому у Горошинского существует конфликт интересов, и он не может представлять интересы Януковича в деле, где экс-президент является подозреваемым в организации массовых убийств граждан во время Революции достоинства.

В ответ защитники Януковича отметили, что им необходимо ознакомиться с доводами прокуроров.

Судья Вячеслав Пидпалый предоставил для этого один час, отметив, что в целом адвокаты Януковича должны быть в теме, поскольку Горошинскому известно об обстоятельствах, о которых говорили прокуроры.

Суд над Януковичем

12 мая Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Отменяя постановление судьи Печерского райсуда Киева, апелляционный суд исходил из того, что «прокурором не доказан факт объявления Януковича в международный розыск, как того требуют положения ч. 6 ст. 193 УПК Украины».

Также суд назначил рассмотрение в суде первой инстанции ходатайство следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

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Автор: Дмитрий Хилюк