Высокий суд Лондона пришел к выводу, что у него нет юрисдикции для рассмотрения иска Игоря Суркиса и шести английских компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявил юрист и адвокат Суркиса Игорь Алексеев.

Он подчеркнул, что прозвучавшие после заседания суда заявления ответчиков о провале попытки скомпрометировать национализацию Приватбанка – искажены.

Недавно в Высоком суде Лондона состоялись слушания по иску Игоря Суркиса и шести английских компаний к пятому президенту Украины Петру Порошенко и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Обжалование национализации Приватбанка никогда не было предметом иска в суде Лондона, истцы доказывали факты политической коррупции и шантажа бывшими топ-чиновниками в своих частных интересах", – рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что исковые требования были предъявлены именно к Петру Порошенко и Валерии Гонтаревой, и именно они должны компенсировать понесенные потери.

"Никаких претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял. Однако именно ответчики, чтобы избежать открытого судебного разбирательства, прямо заявили о наличии у них иммунитета Украины. Проще говоря, проведя в президентском кресле десятки часов частных переговоров по покупке медиаактива, затем можно заявить о наличии государственного иммунитета. Подобным решением создан опасный прецедент, когда факты злоупотреблений чиновников властью в своих собственных целях не находят должной судебной оценки", – сказал адвокат.

По его словам, истцы имеют основательную правовую позицию, поэтому подобное решение суда никак не остановит их борьбу за возвращение утраченных активов и восстановление справедливости. Сейчас отрабатывается возможность апелляционного обжалования данного решения суда, инициирование уголовных производств по фактам преступного сговора, а также принятия других механизмов для восстановления нарушенных интересов и привлечения виновных лиц к ответственности.

Кроме того, по словам Алексеева, адвокаты Петра Порошенко дезинформировали общественность, когда информировали о решении суда, заявив, что в результате такого решения провалилась попытка скомпрометировать национализацию и взыскать с государства средства. Подобные заявления являются намеренно искаженными и откровенно манипулятивными.

Напомним, что указанное дело касалось незаконного блокирования английским компаниям доступа к депозитным средствам и дальнейших попыток шантажа Игоря Суркиса со стороны Петра Порошенко во время его президентской каденции.

Автор: Виктория Гордиенко