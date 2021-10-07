Давид Залкалиани считает абсурдом говорить о возможной экстрадиции бывшего президента Грузии.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявляет, что об экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в Украину речь не идет.

Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Как считает Залкалиани, говорить и обсуждать вопрос Саакашвили - абсурд, поскольку это "юридически неприемлемо".

Также в ответ на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об оказании дипломатической помощи Саакашвили грузинский министр заявил, что украинской стороне предоставили всю информацию об аресте Саакашвили.

Читайте такжеЖена Саакашвили впервые отреагировала на его роман с Ясько (видео)Залкалиани сказал, что лично с Кулебой не говорил, а коммуникация поддерживалась на уровне посольства.

"Они обратились в посольство и просили встречи с представителем посольства. Они лишь хотели узнать, при каких условиях и как Саакашвили был арестован. Конечно, разговоров об экстрадиции нет. Вообще абсурдно это обсуждать, поскольку юридически об этом не может быть и речи", - подчеркнул Залкалиани.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Виталий Саенко