Бронетанковая промышленность в Украине становится независимой от России

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас.

Пинькас отметил, что в большей части производственного цикла, где была значительная зависимость от поставок из РФ, уже сделаны соответствующие изменения и найдены новые партнеры, которые поставляют отсутствующие в Украине запасные части.

"Если говорить о бронетанковой технике, то там более 90% уже нет зависимости от России", - подчеркнул представитель "Укроборонпрома".

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Кроме того, говоря о производстве боевых ракет, он заявил, что это более сложные механизмы, где имела место глубокая кооперация с Россией.

"Хотя такие же, кстати, проблемы и в России есть, потому что есть совершенно уникальные технологии, которых нет сейчас в России, а они использовались в Украине, например, на заводе "Артем" в Киеве", - объяснил Пинькас.

По его словам, существуют целые производственные программы, когда российские компании предоставляли "Артему" на доработку определенные ракетные комплексы.