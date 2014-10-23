Порошенко и Меркель снова говорили о Донбассе и газе
02:37, 23 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко продолжил телефонные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Порошенко продолжил телефонные консультации с Меркель / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности, состояние выполнения минских договоренностей перед заседанием Европейского Совета, которое состоится в Брюсселе 23-24 октября.
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Также президент Украины и канцлер Германии обсудили результаты консультации Украины, России и ЕС по газовому вопросу и скоординировали позиции для продолжения обсуждения этого вопроса 29 октября.
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