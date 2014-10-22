Суд отобрал у Шуфрича 6 га земли в элитном районе под Киевом
Суд признал недействительным распоряжение Обуховской райгосадминистрации от 16.01.2009 о выделении земельных участков площадью по 2 га в Козине в собственность трем гражданам.
Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киевской области от 6 октября, пишут Наші гроші.
Суд пришел к выводу, что Обуховская РГА вышла за пределы своей компетенции, поскольку указанные участки расположены в границах пгт Козин и право распоряжаться ими принадлежит Козинскому поселковому совету.
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Кроме того, РГА отдала трем физлицам участки, в границы которых полностью вошел участок площадью 1,5 га, принадлежащий яхт-клубу «Борей».
Причем в установленном законом порядке у яхт-клуба с его согласия эта земля не изымалась. Яхт-клуб является пользователем этих 1,5 га с 1993 года и имеет госакт на эту землю.
Напомним, в 2009 году Обуховская РГА своим распоряжением передала в собственность семи гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства земельный участок площадью 14 га (по 2 га каждому), которая полностью включает в себя земельный участок яхт-клуба.
В дальнейшем трое физлиц, выделение земли которым суд признал неправомерным, продали свои участки народному депутату от Партии регионов Нестору Шуфричу. Образованный участок, который поглотил земли яхт-клуба, расположен в полосе между дамбой Конча-Заспа-Плюты и Каневским водохранилищем на восьмом километре от санатория «Жовтень».
Стоит отметить, что участок площадью 14 га частично расположен в прибрежной защитной полосе реки Днепр. А по состоянию на 2009 год, как указывает суд, участки прибрежных защитных полос могли предоставляться гражданам только на условиях аренды, а не в собственность.
Яхт-клуб «Борей» уже не один год судится за свою землю. В частности, в 2008 году признания недействительным госакта яхт-клуба на указанный участок площадью 1,5 га через суд добивалось ООО «Уютное», а в 2011-2013 годах - прокурор Обуховского района, который представлял интересы Козинского поселкового совета.
Напомним, ранее сообщалось, что Шуфрича в Николаеве забросали яйцами.