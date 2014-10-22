Украинских бойцов в аэропорту Донецка сфотографировали, когда они забирали погибших под обстрелом

Фотографии выложил пользователь Сергей Лойко в Facebook, однако очень быстро закрыл альбом для просмотра.

"Альбом "Возвращение Танкиста из Ада Домой" по техническим причинам на неделю закрыт для просмотра", - написал он.

Министр обороны Украины Степан Полторак вчера заявил, чтоукраинские военные конкурируют между собой за право защищать Донецкий аэропорт.