Боевики снова пытались взять штурмом аэропорт в Донецке, атаки отбиты
07:35, 22 октября 2014Политика
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Ночь на Луганщине и на юге зоны АТО, в том числе Мариуполе прошла спокойно.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр АТО, обстрелов позиций украинских подразделений в указанных местах не зафиксировано .
В других районах интенсивность обстрелов позиций силовиков уменьшилась.
"Неконтролируемые террористические вооруженные формирования обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Дебальцево и Авдеевка. Потерь среди военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
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В то же время, вечером боевики предприняли две попытки штурма донецкого аэропорта. Атаки отбиты, объект под контролем военных.
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