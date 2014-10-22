Боевики снова пытались взять штурмом аэропорт в Донецке, атаки отбиты

Как сообщает пресс-центр АТО, обстрелов позиций украинских подразделений в указанных местах не зафиксировано .

В других районах интенсивность обстрелов позиций силовиков уменьшилась.

"Неконтролируемые террористические вооруженные формирования обстреляли наши позиции в районе населенных пунктов Дебальцево и Авдеевка. Потерь среди военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

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В то же время, вечером боевики предприняли две попытки штурма донецкого аэропорта. Атаки отбиты, объект под контролем военных.