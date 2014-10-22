Полторак о демарше нацгвардейцев: Для меня это личная трагедия

Об этом он сказал в эфире "5 Канала", передает УНН.

"Для меня это личная трагедия, потому что я в то время был командующим Национальной гвардии. Я отношу это к недостаткам в моей работе, где то я не увидел ", - сказал он.

Полторак отметил, что в очередной раз спецслужбы использовали наших людей, которые являются патриотами, чтобы разорвать нашу страну.

Читайте такжеПрокуратура завела дело на бойцов Нацгвардии за митинг под АП

"Я для себя сделал выводы. Каждый солдат, который приходил к Администрации Президента, тоже понял, что так делать нельзя тогда, когда очень трудно стране. Мы все вместе сделаем выводы", - заверил министр.

Напомним, 13 октября под стенами Администрации президента состоялся митинг срочников Нацгвардии с требованием демобилизации. По словам гвардейцев, многие из них уже отслужили год или полтора.