Глава СБУ намекнул, что депутат Борисенко инсценировал покушение на себя ради пиара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня в прямом эфире телеканала ТВі.

«На завтра мы сможем доложить больше, а именно, кто из граждан иностранного государства, уроженец города Курск нами уже задержан и кого мы допрашиваем в связи с ситуацией в “Борисполе” (Борисенко является также депутатом Бориспольского горсовета — УНИАН)”, - сказал Наливайченко.

При этом председатель СБУ намекает, что в данном случае речь может идти об инсценировке покушения для самопиара во время избирательной кампании.

"Этот случай будет не просто расследован, будут обнародованы те подробности, которые, по нашему убеждению, должны остановить других, кто взялся купить РГД, нанять криминал и сделать вид, что на него совершается покушение", - сказал Наливайченко.

Читайте такжеМВД назвало 4 версии покушения на кандидата в депутаты Борисенко"Остановитесь. Это не имеет ничего общего с избирательной кампанией", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Украины Наливайченко срочно провести расследование нападения на кандидата в депутаты от «Народного Фронта» Борисенко.

“Президент позвонил председателю Службы безопасности Украины и поручил ему срочно провести расследование инцидента с кандидатом в народные депутаты Владимиром Борисенко и на протяжении суток доложить ему лично”, - сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.