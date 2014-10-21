Кандидата от Народного фронта взорвали в Борисполе. Порошенко поручил СБУ срочно расследовать инцидент
00:54, 21 октября 2014Политика
0
Президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко срочно провести расследование инцидента с кандидатом в народные депутаты Владимиром Борисенко.
Порошенко поручил СБУ срочно расследовать инцидент с кандидатом в депутаты Борисенко
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
“Президент только что позвонил председателю Службы безопасности Украины и поручил ему срочно провести расследование инцидента с кандидатом в народные депутаты Владимиром Борисенко и в течение суток доложить ему лично”, - сказал он.
Как сообщил нардеп Николай Княжицкий в Facebook , "в Борисполе сегодня взрывчаткой взорвали кандидата от Народного Фронта Владимира Борисенко. Он в тяжелом состоянии в больнице. Борисенко угрожали и он писал по этому поводу заявление в правоохранительные органы".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter