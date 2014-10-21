Швеция готова применить оружие в случае обнаружения неизвестной подлодки

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Сверкер Йорансон (Sverker Göranson) заявил на пресс-конференции во вторник, 21 октября, что за последние дни военные получили много сообщений о подозрительных объектах, которые все нужно проверить и верифицировать.

Поисковая операция охватила уже весь Стокгольмский архипелаг, сообщает РБК по информации The Local.

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Официальный представитель военных Йеспер Тенгрот (Jesper Tengroth) пояснил изданию, что изменения в масштабах проведения операции произошли по сравнению с понедельником, когда поиски были сосредоточены в южной части архипелага. Он отказался уточнять «по оперативным соображениям», где именно и какие силы участвуют в поисковых мероприятиях.

Йорансон характеризует сложившуюся ситуацию как серьезную, передает Sweriges Radio. «Я бы сказал, что это возмутительно, что кто-то или что-то позволяет себе проникать на нашу территорию», – сказал генерал.

Отвечая на вопрос о доказательствах, Йорансон подчеркнул, что хотя они и косвенные, но достаточно серьезные для того, чтобы начать подобную операцию. Речь идет о том, что подводная деятельность велась или же ведется до сих пор.