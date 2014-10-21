Британские СМИ поиздевались над масштабными поисками иностранной субмарины в Швеции

Привлечение около 200 военных, а также вертолетов и кораблей к поискам маленькой подводной лодки выглядит немного странно, пишет ТСН со ссылкой на британское издание The Guardian.

"Российскую миниатюрную подводную лодку преследуют миниатюрные шведские ВМС", - говорится в статье The Guardian.

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Еще одним комическим фактом поисков авторы называют то, что Швеция не имеет на балансе армии вертолетов для борьбы с подводными лодками. В то же время "пренебрежительным" назвали открещивание России от лодки на фоне перемещения российского нефтяного танкера в районе шведских вод, который якобы ожидает сигнала для поднятия на борт разыскиваемой субмарины.

Военные эксперты однако не исключают принадлежности таинственного подводной лодки к ВМФ России.

"Это может быть "Тритон", субмарина, которая вмещает двух подводников, используется спецназом и настолько мала, что может быть спрятана в фургоне, или "Пиранья", что вмещает от четырех до шести человек", - отметил Игорь Сутягин, который работает в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне. Специалист добавил, что одна из таких субмарин была на вооружении как раз Балтийского флота ВМФ России.

С ним соглашается шведский специалист по русской военной теории в Королевском колледже в Лондоне Оскар Йонссон, который заявил, что подводная лодка на фото, которое обнародовало Минобороны Швеции, напоминает субмарину "Тритон", когда она всплывает на поверхность, но из-за качество изображения говорить о чем-то с уверенностью трудно.

Ранее УНИАН сообщал, что Швеция для поисков неизвестного подводной лодки закрыла воздушное пространство над 30 тысячами островов