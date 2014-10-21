Боевики повредили газопровод в селах Трехизбенка и Смелое Луганской области
14:59, 21 октября 2014Политика
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Боевики обстрелами повредили газопровод в селах Трехизбенка и Смелое Луганской области.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Из-за обстрелов боевиками, в результате повреждения газопровода в селах Трехизбенка и Смелое Луганской области отключено от газоснабжения 3,5 тысячи абонентов», - отметил он.
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