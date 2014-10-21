Более 190 тыс. украинцев временно изменили место голосования

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии. Изменили место своего голосования 21 тыс. 704 избирателей из Донецкой области и 11 тыс. 119 – из Луганской области.

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6 633 жителей Донецкой области и 2 518 жителей Луганской области изменили место голосования в пределах своих регионов.

На столицу местоголосования изменили 3 556 жителей Донецкой области и 2 047 жителей Луганской области.

Кроме того, 2 864 крымчан решили проголосовать на внеочередных парламентских выборах, изменив место голосования с Крыма на материковую часть Украины.

В соответствии с календарным планом, подать заявления о временном изменении места своего голосования можно было по 20 октября.