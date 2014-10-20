Сенатор США: Украину нужно вооружить, чтобы война слишком дорого стоила России

Об этом в своей статье в Washington Post пишет американский сенатор-демократ от штата Мичиган Карл Левин, передает ZN.UA. Сенатор подчеркивает, что украинская армия столкнулась с "хорошо вооруженными, тренированными боевиками, которых поддерживает Россия". Более того, Владимир Путин "применил регулярные войска" России чтобы продиктовать соседней стране свою политическую волю.

"А когда был сбит малайзийский авиалайнер, стало очевидным, что пророссийские боевики на востоке Украины - это глобальная проблема", - подчеркнул сенатор, добавив, что после єтой трагедии США и партнеры по НАТО выделили Украине военную помощь на более чем $100 млн.

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"Но эта помощь не включала оружие, которое необходимо украинской армии, чтобы защитить себя. Украинских солдат постоянно обстреливают артиллерией, которую поставляет Россия, а возможно и россияне ею управляют. Кроме того, не прекращаются провокации с российской территории, с которой в украинскую сторону тоже летят снаряды", - говорится в статье сенатора.

В связи с этим Карл Левин предлагает США передать Украине противотанковое оружие, чтобы украинские солдаты могли уничтожать российскую бронетехнику, а также амуницию, бронемашины и защищенные средства связи. "Это вооружение не будет представлять угрозы для России, поскольку оно предназначено для обороны, а не наступления", - пишет конгрессмен.

По мнению Карла Левина, это позволит Украине достичь своей цели и добиться настоящего мира на Донбассе, а также уважения своего суверенитета. Также сенатор предлагает Вашингтону разработать четкий план дипломатических действий на случай, если Россия захочет пойти в наступление против Украины.

"Дополнительное вооружение должно быть частью стратегии, которая также должна включать помощь в проведении реформ политических и экономических институтов, а также в обретении энергетической независимости. Но стратегия должна также включать предоставление оружия, которая позволит армии Украины защитить свой народ", - говорится в статье Карла Левина.