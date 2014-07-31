В Сенате США призывают Обаму предоставить Украине боеприпасы и ракеты "земля-воздух"

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Карл Левин призывает оказать Украине военную помощь в виде смертельного оружия защитного действия, что президент США Барак Обама пока отказывается делать, передает Радио Свобода.

Сенатор-демократ отметил, что помощь не может быть «провокативной», но может включать, среди прочего, боеприпасы и ракеты «земля-воздух».

Во вторник Барак Обама отверг возможность предоставления Украине дополнительной военной помощи. Он отметил, что «проблема заключается не в способности Украины победить в бою сепаратистов».

Левин отверг такое объяснение.

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«То, что сказал президент меня не устраивает, когда он говорит, что мы надеемся на мирное решение вопроса. Конечно, мы надеемся», - подчеркнул председатель комитета Сената США по вопросам вооруженных сил.

Несколько республиканских законодателей уже призвали направить в Украину оружие смертельного действия, но для демократов такие заявления являются редкостью.

В понедельник во время телефонного разговора между министрами обороны Украины Валерием Гелетеем и США Чаком Гейгелем, Гелетей обратился к США с просьбой о «дополнительной поддержке безопасности».

Ранее США решили предоставить Украине 33 миллиона долларов нелетального военной помощи (оружие несмертельного действия). Однако пока не соглашались предоставить оружие убийственной действия.