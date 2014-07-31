В Сенате США призывают Обаму предоставить Украине боеприпасы и ракеты "земля-воздух"

08:45, 31 июля 2014
Политика
0

Несколько республиканских законодателей уже призвали направить в Украину оружие смертельного действия, но для демократов такие заявления являются редкостью.

REUTERS

Председатель комитета Сената США по вооруженным силам Карл Левин призывает оказать Украине военную помощь в виде смертельного оружия защитного действия, что президент США Барак Обама пока отказывается делать, передает Радио Свобода.

Сенатор-демократ отметил, что помощь не может быть «провокативной», но может включать, среди прочего, боеприпасы и ракеты «земля-воздух».

Во вторник Барак Обама отверг возможность предоставления Украине дополнительной военной помощи. Он отметил, что «проблема заключается не в способности Украины победить в бою сепаратистов».

Левин отверг такое объяснение.

Читайте такжеОбама: США пока не будут поставлять оружие Украине

«То, что сказал президент меня не устраивает, когда он говорит, что мы надеемся на мирное решение вопроса. Конечно, мы надеемся», - подчеркнул председатель комитета Сената США по вопросам вооруженных сил.

Несколько республиканских законодателей уже призвали направить в Украину оружие смертельного действия, но для демократов такие заявления являются редкостью.

В понедельник во время телефонного разговора между министрами обороны Украины Валерием Гелетеем и США Чаком Гейгелем, Гелетей обратился к США с просьбой о «дополнительной поддержке безопасности».

Ранее США решили предоставить Украине 33 миллиона долларов нелетального военной помощи (оружие несмертельного действия). Однако пока не соглашались предоставить оружие убийственной действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter