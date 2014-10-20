Во время Иловайской трагедии погибло около тысячи военнослужащих - отчет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сенченко заявил на пресс-конференции.

”По всем эпизодам Иловайской трагедии погибло около тысячи человек”, - подчеркнул Сенченко.

Кроме того, он добавил, что основная ответственность за гибель военнослужащих лежит на начальнике Генштаба Вооруженных сил Украины и на тех военнослужащих, которые планировали проведение операции по освобождению Иловайска, а затем - выход бойцов из окружения.

Также, по убеждению Сенченко, вина за гибель людей лежит на президенте Украины, который не ввел военное положение.

”Есть стратегическая ошибка президента - не введение военного положения. Любые причины, будь то выборы, не оправдывают этого. Президент должен взять на себя всю полноту ответственности и управлять ставкой верховного главнокомандующего. А все спекуляции, что введение военного положения означает объявление России войны, не соответствуют действительности, поскольку, исходя из действующего закона об обороне, нельзя было не вводить военного положения.

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Следующая серьезная ошибка - это назначение Гелетея (Валерия Гелетея - министром обороны - УНИАН) и Муженко (Виктора Муженко - начальником Генштаба Вооруженных сил Украины - УНИАН). Но Гелетей, исходя из его формальных обязанностей, в меньшей степени несет вину за принятие конкретных решений, чем Муженко и его заместитель Назаров (Виктор Назаров - начальник штаба АТО - УНИАН). Но они не принимали необходимых решений в критических ситуациях”, - сказал Сенченко.

Как известно, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Тем не менее, по словам бойцов, необходимая помощь так и не поступила.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненных и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.