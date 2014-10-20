Гелетея и Муженко предварительно признали ответственными за трагедию под Иловайском

Такой вывод в промежуточном отчете парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по событиям в Иловайске озвучил ее председатель Андрей Сенченко.

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"Не введение военного положения привело к дезорганизации управления военными действиями, что в значительной степени обусловило илловайские события", - сказано в отчете

В промежуточном отчете ВСК значительная степень ответственности за иловайскую трагедию возлагается на руководство Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил: "Ошибочные кадровые решения существенно осложнили обстановку, а неадекватные действия министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генерального штаба Виктора Муженко привели к Иловайской трагедии".

Также комиссия возлагает ответственность за иловайскую трагедию и на первого заместителя начальника Генштаба воореженных сил, начальника штаба АТО генерал-майора Назарова.

Также Андрей Сенченко заявил, что ответы СНБО, Министерства обороны и вооруженных сил на запросы ВСК Рады по событиям под Иловайском достаточно полные, однако поступили в засекреченном виде.

Как сообщал УНИАН, в конце августа под Иловайском силы АТО попали в окружение боевиков. В ходе боев украинские войска понесли большие потери. По приблизительным данным, в боях под Иловайском погибли 108 украинских военнослужащих.