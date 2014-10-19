Порошенко уволил Дмитришина с должности председателя Хмельницкой РГА
17:45, 19 октября 2014Политика
3
Распоряжение об увольнении Романа Дмитришина размещено на официальном сайте президента.
Порошенко уволил Дмитришина / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Дмитришина с должности председателя Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области.
Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте.
Читайте такжеПорошенко уволил Таруту и назначил главой ДонОГА Кихтенко
«Уволить Дмитришина Романа Антоновича с должности председателя Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области», - говорится в документе.
Справка УНИАН. Самый молодой председатель РГА, 27-летний частный предприниматель Роман Дмитришин, был назначен на эту должность в апреле 2014 года по представлению председателя Хмельницкой облгосадминистрации Леонида Пруса.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter