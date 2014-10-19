Порошенко уволил Дмитришина с должности председателя Хмельницкой РГА

Распоряжение об увольнении Романа Дмитришина размещено на официальном сайте президента.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Романа Дмитришина с должности председателя Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области. Соответствующее распоряжение главы государства размещено на его официальном сайте. Читайте такжеПорошенко уволил Таруту и назначил главой ДонОГА Кихтенко «Уволить Дмитришина Романа Антоновича с должности председателя Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области», - говорится в документе. Справка УНИАН. Самый молодой председатель РГА, 27-летний частный предприниматель Роман Дмитришин, был назначен на эту должность в апреле 2014 года по представлению председателя Хмельницкой облгосадминистрации Леонида Пруса.

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