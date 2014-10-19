За минувшие сутки боевики более 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Как сообщает пресс-центр АТО, ночью, 19 октября, террористические вооруженные формирования стреляли по блокпостам, опорным и наблюдательным пунктам, которые расположены в районе населенных пунктов Станично-Луганское, Ольховое, Красногоровка, Невельское, Пески, Никишин. Дважды были обстреляны позиции в районах кургана Могила Острая, Орлово-Ивановка и Майорск.

«Накануне вечером произошло боевое столкновение защитников Донецкого аэропорта с боевиками, которые совершили очередную попытку штурма наших позиций, начав атаку от торгового центра. Совместными действиями подразделений, которые держат оборону аэропорта, и группами огневой поддержки атака боевиков была отбита», - говорится в сообщении.

Несмотря на многочисленные обстрелы блокпоста, расположенного в районе населенного пункта Смелое, подразделение Национальной гвардии Украины, при взаимодействии с группами огневой поддержки, продолжает держать объект под контролем и ответным огнем вынуждает боевиков отступать.

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По данным пресс-центра АТО, обстановка в Мариуполе и на юге Донбасса находится под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, спровоцированный Россией вооруженный конфликт продолжается на Донбассе с апреля 2014 года. Несмотря на объявление режима прекращения огня, боевики совместно с солдатами российской армии продолжают обстреливать позиции украинских военных.