СМИ: в Донецке прогремел мощный взрыв

Как сообщили Сегодня.ua местные жители, в городе целый день не смолкают взрывы. "По проспекту Ильича проносятся машины скорой помощи, а где-то с полчаса назад прогремел очень мощный взрыв – затрясся весь дом. Такого еще ни разу не было!", - сказала местная жительница.

Читайте такжеВ нескольких районах Донецка слышны артиллерийские залпы и взрывы

О мощном взрыве сообщают жители и Киевского района. "Такое чувство, что затряслась земля – взрывная волна была очень сильная", сообщил один из местных жителей, добавив, что "в аэропорту продолжается бой – оттуда слышны мощные взрывы".

В тоже время, жители города сообщают об обстреле Кировского района. Над городом виден огромный столб дыма.

Между тем, как пишут в соцсетях жители Донецка, ориентировочным местом взрыва может быть казенный завод химических изделий, который занимается производством боеприпасов.