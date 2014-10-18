Украинские силовики отразили очередную атаку на донецкий аэропорт (карта АТО)

В течение суток незаконные вооруженные формирования продолжали обстрелы Донецкого аэропорта и совершили очередную неудачную попытку его штурма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"Украинские военные отразили очередную попытку штурма аэропорта Донецка. Наши позиции на этом участке дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия", - сказал Полевой, отметив, что со стороны украинских военных потерь не было.

Кроме того, он прибавил, что активность незаконных вооруженных формирований на юге Донбасса несколько снизилась. Основные действия боевиков локализованы вокруг Донецка и вблизи Дебальцево.

Вместе с тем из установок «Град» были обстреляны позиции украинских силовиков неподалеку н.п. Тоненькое, Красногоровка, Новомихайловка.

В Луганской области обстрелы зафиксированные в районе н.п. Ольховое, Трехизбенка, Смелое, Фрунзе.

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