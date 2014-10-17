СНБО: В рядах боевиков участились случаи дезертирства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Между боевиками усиливаются противоречия из-за перераспределения сфер влияния и финансирования», - отметил он.

Читайте такжеМежду "ДНР" и "ЛНР" обостряется конфликт из-за распределения ресурсов из России«Участились случаи внутренних столкновений между ними, распространяются случаи дезертирства наемников из состава террористических подразделений», - добавил Лысенко.