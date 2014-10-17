СНБО: В рядах боевиков участились случаи дезертирства
14:07, 17 октября 2014Политика
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Между боевиками углубляются противоречия, участились случаи дезертирства в их рядах.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Между боевиками усиливаются противоречия из-за перераспределения сфер влияния и финансирования», - отметил он.
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