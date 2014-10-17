Путин уже созрел для двусторонней встречи с Порошенко

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы точно открыты и, соответственно, надеемся, что они — не менее открыты», — заявил Песков.

По его словам, по окончании форума диалог по ситуации в Украине будет продолжен в «нормандском формате» (между лидерами Украины, России, Германии и Франции).

Говоря о переговорах на тему конфликта в Украине, которые состоялись в ходе рабочего завтрака 17 октября, Песков заявил, что обсуждение идет достаточно сложно.

«Переговоры, действительно, трудные, полно разногласий, полно непониманий. Но тем не менее они идут, идет обмен мнениями», — сказал пресс-секретарь Путина.

16 октября в Милане открылся саммит «Азия — Европа» (АСЭМ). Утром 17 октября за рабочим завтраком встретились президент России Владимир Путин, президент Украины Петр Порошенко, премьер Великобритании Девид Кэмерон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и руководители Евросоюза Жозе Мануэл Баррозу и Херман ван Ромпей.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте и дестабилизации ситуации на Донбассе ЕС и США применили к России ряд санкций, включая ограничения доступа к рынкам капитала для ряда крупнейших компаний и банков РФ.

Положение Кремля усугубило резкое падение цен на нефть, и как следствие рекордная девальвация рубля по отношению к доллару и евро. В России уже появились разговоры о возможном сокращении бюджетных расходов и урезании социальных программ. Эксперты считают, что Россия, потеряв своего самого ценного союзника – высокую цену на нефть, будет вынуждена начать поиски путей для выхода из украинского кризиса и идти на уступки, чтобы избежать усугубления экономической ситуации внутри страны.