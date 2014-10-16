Рада собирается изменить избирательное законодательство за 6 дней до выборов

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Заседание начнется в 10.00.

Как говорится в распоряжении председателя Верховной Рады Александра Турчинова № 679 от 16 октября "О созыве пленарного заседания Верховной Рады Украины седьмого созыва", на заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении надлежащей организации избирательного процесса выборов народных депутатов Украины" (№ 5157); проект Закона "О внесении изменения в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об обеспечении реализации конституционных избирательных прав участников антитеррористической операции на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года" (№ 5157-1).

В распоряжении отмечается, что руководитель аппарата ВР Валентин Зайчук должен обеспечить подготовку и проведение пленарного заседания 20 октября и проинформировать народных депутатов о запланированных к рассмотрению вопросах.

Читайте такжеТурчинов подписал закон об уголовной ответственности за подкуп избирателейКак сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада приняла постановление «О внесении изменений в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва» (№ 5158), которым предоставила право председателю парламента созывать депутатов на пленарные заседания при необходимости.

В соответствии с календарным планом, состоявшееся 14 октября заседание ВР должно было быть последним для нынешнего состава парламента.

Изменениями, внесенными в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады седьмого созыва, предусмотрено, что с 20 по 24 октября народные депутаты работают с избирателями, а с 27 по 31 октября - в комитетах, комиссиях и фракциях.

В ноябре депутаты работают: с 3 по 7 и с 17 по 21– с избирателями, а с 10 по 14 и с 24 по 28 - работа в комитетах, комиссиях и фракциях.

В декабре: с 1 по 5 и с 15 по 19, а также с 29 декабря 2014 года по 2 января 2015 года - депутаты работают с избирателями, а с 8 по 12 и с 22 по 26 - работа в комитетах, комиссиях и фракциях.

В январе 2015 года народные депутаты с 5 по 9 будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 12 по 16- робота в округах и закрытие сессии.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 26 октября.