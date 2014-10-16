Завтра в Милане Порошенко встретится с главой правительства Польши

Согласно программе визита польского премьера в Милан, которая имеется в распоряжении агентства УНИАН, встреча запланирована на 15.15 по киевскому времени и станет последней среди всех запланированных встреч Копач.

Сегодня Копач встретится с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте, Испании Мариано Рахоем и президентом Еврокомиссии Жосе Мануэлем Баррозу.

Читайте такжеПольша и Германия обещают содействовать членству Украины в ЕС - польский премьерКак сообщал УНИАН, ранее новый глава МИД Польши Гжегож Схетина заявил, что так называемый "нормандский формат" переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным при участии глав государств Франции и Германии исчерпал себя. Как сказал Схетина, польская сторона тоже хотела бы принимать участие в этих переговорах.

15 октября представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис заметил, что Украина ожидает от встречи Порошенко и Путина в Милане прогресса в выполнении Минских договоренностей.