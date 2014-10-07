Польша хочет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Украине - МИД

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Схетина сказал сегодня в интервью польской радиостанции Radio Zet.

"Теперь нужен новый этап разговоров, поддержка начала разговоров или продолжения украинско-российских разговоров. Я считаю, что они должны происходить при участии поляков", - сказал министр.

Схетина считает, что так называемый нормандский формат переговоров (встреча президентов Украины и России при посредничестве глав государств Германии и Франции в Нормандии в июне) "исчерпал себя".

Читайте такжеПольша призывает НАТО усилить уровень безопасности на восточной границе По словам министра, ситуация в Украине влияет на безопасность Европейского континента. "Нет безопасной Европы без безопасной российско-украинской границы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, предшественник Схетины на должности министра иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что усилия Германии и Франции, направленные на разрешение конфликта в Украине, испытали поражение, Сикорский выступал за то, чтобы посредником выступали не отдельные страны-члены Евросоюза, а все 28 стран ЕС.

Ряд польских СМИ критиковали Сикорского за то, что он не принимал участия в украинско-российских переговорах, которые проводились при участии представителей Германии и Франции, упрекая его в том, что таким образом Польша оказалась в стороне от этих процессов.