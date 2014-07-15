ОБСЕ готовит беспилотники для контроля границы Украины с Россией

Такой шаг согласовали представители Германии, Франции, Украины и России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии в понедельник, 14 июля, сообщает DW.DE.

По результатам телефонных переговоров, состоявшихся между главами внешнеполитических ведомств Германии, Франции, Украины и России, страны согласовали дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Востоке Украины.

Стороны, в частности, готовы способствовать объявлению действенного двустороннего режима прекращения огня.

Как уточняется в сообщении, Россия в этом контексте, обязалась применить свои рычаги воздействия на сепаратистов.

Кроме того, будет расширена миссия международных наблюдателей ОБСЕ, которая будет работать в зоне конфликта и осуществлять эффективный мониторинг мероприятий по обеспечению безопасности на границе.

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Такой шаг должен остановить поток оружия и боевиков из России через границу на территорию Украины.

"В этом контексте все стороны поддерживают осуществленную со стороны ОБСЕ подготовку, необходимую для того, чтобы контролировать российско-украинскую границу с помощью беспилотников над украинской территорией, и соглашаются активно приобщаться к ней", - отмечается в заявлении на сайте немецкого министерства иностранных дел.

Представители всех четырех стран также признали необходимость осуществления обмена пленными между сторонами конфликта.