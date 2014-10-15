В "ДНР" угрожают сбивать беспилотники ОБСЕ – СМИ
Представитель так называемой "ДНР" Борис Литвинов заявил, что боевики будут сбивать все беспилотные летательные аппараты, замеченные на российско-украинской границе.
Об этом он сообщил в телефонном интервью немецкому изданию Bild, передает издание "Гордон".
По словам Литвинова, боевики воспринимают применение беспилотников как шпионаж против них. На вопрос о военных в числе наблюдателей миссии ОБСЕ представитель "ДНР" заявил, что всех иностранцев уничтожат как посланников НАТО и США.
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В Украине уже находятся шесть беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться наблюдательной миссией ОБСЕ для мониторинга украинской-российской границы.