В "ДНР" угрожают сбивать беспилотники ОБСЕ – СМИ

Об этом он сообщил в телефонном интервью немецкому изданию Bild, передает издание "Гордон".

По словам Литвинова, боевики воспринимают применение беспилотников как шпионаж против них. На вопрос о военных в числе наблюдателей миссии ОБСЕ представитель "ДНР" заявил, что всех иностранцев уничтожат как посланников НАТО и США.

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В Украине уже находятся шесть беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться наблюдательной миссией ОБСЕ для мониторинга украинской-российской границы.