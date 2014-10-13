Миссия ОБСЕ готова к расширению своего представительства в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

Апакан напомнил, что в марте миссия насчитывала 20 наблюдателей, а теперь их более 300. "Мы представляем 41 страну... У нас есть штаб-квартира в Киеве и 10 команд работают в 10 областях", - сказал он и добавил, что миссия находится в процессе расширения.

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Кроме того, Апакан отметил, что более трети всей миссии функционирует в "зоне безопасности". "Эта зона была определена в соответствии с Минским протоколом и Минским меморандумом", - сказал он.

Руководитель миссии подчеркнул, что ее представители приветствуют и поощряют все шаги по деэскалации и нормализации ситуации на востоке Украины.

Говоря о мониторинге работы совместного Центра по контролю и координации, который был образован Министерством обороны Украины в сотрудничестве с военными представителями РФ, Апакан выразил надежду, что этот центр "поможет организовать эффективное и длительное прекращение огня, а также положит конец вооруженной конфронтации и востоке Украины".

Отвечая на вопрос относительно призыва президента Украины Петра Порошенко расширить миссию ОБСЕ в Украине, Апакан заметил, что "мы будем действовать для того, чтобы расширить нашу команду правильно, для того, чтобы удовлетворить те потребности, которые озвучены украинской властью, украинским руководством". "Мы очень тесно сотрудничаем с украинской властью для того, чтобы наша работа выполнялась еще более эффективно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ согласилась увеличить количество своих наблюдателей на Донбассе до 1,5 тыс. человек.

Порошенко отметил, что для того, чтобы обеспечить наблюдение за ситуацией на границе, в Украину из Австрии уже поступили первые беспилотные летательные аппараты.

"Такие же приборы вскоре доставят и из Германии и Франции. Их общее количество, я надеюсь, будет достаточным для того, чтобы в течение 24 часов в сутки обеспечить наблюдение за всей территорией вдоль украинско-российской границы. Благодаря такому контролю, я очень надеюсь, будет прекращена поставка через границу техники, нового оружия, свежих наемников", - сказал глава государства.