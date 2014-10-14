Возросло число раненных в столкновениях у Рады бойцов Нацгвардии
16:19, 14 октября 2014Политика
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Количество раненных военнослужащих Национальной гвардии в результате столкновений возле Верховной Рады возросло с 9 до 11.
Под Радой ранены 11 бойцов Нацгвардии /фото @OksanaDenysova
Как сообщили в пресс-службе Национальной гвардии, раненым нанесены закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы разной степени тяжести, а также ожоги в результате применения дымовых шашек и взрывных пакетов.
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Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания Верховной Рады произошли столкновения между активистами ВО "Свобода" и сотрудниками милиции. Как сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в результате столкновений ранены 15 милиционеров, задержаны 50 активистов.
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