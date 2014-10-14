"Свобода" и "Правый сектор" отрицают свое участие в столкновениях под Радой

Народные депутаты от ВО “Свобода” утверждают, что беспорядки возле здания Верховной Рады - это дело рук «людей Виктора Медведчука».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в парламенте заявили лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок и депутат от “Свободы” Александр Мирный.

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Они сказали об этом, выходя из здания парламента на улицу, где сейчас неизвестные продолжают забрасывать здание ВР дымовыми шашками и взрывными пакетами. В результате этих провокаций уже есть пострадавшие.

"Свобода" и "Правый сектор" отрицают свое участие в событиях под Радой.

Корреспондент УНИАН стал свидетелем, как правоохранители предоставляли медицинскую помощь своему коллеге прямо у стен парламента.

Само здание Верховной Рады заблокировано, оттуда не выпускают журналистов и свободно выходить могут только народные депутаты. В кулуарах парламента слышен запах дыма от дымовых шашек.

По периметру Верховной Рады очень много правоохранителей разных подразделений. Есть также кинологи с собаками.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Божьей Матери Всеукраинское объединение «Свобода» проводит в Киеве традиционный марш. Активисты «Свободы» многотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к ВР. Акция «Свободы» проходит согласованно и спокойно.

Между тем около 12.00 к ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили коктейль Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды.

#ПравийСектор не має відношення до подій під #ВР — Правий Сектор (@19012014ps) October 14, 2014