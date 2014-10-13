Билл Шортен: Владимиру Путину «не будут рады» на саммите «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене - The Guardian

В статье Гэйя Алкорна под названием «Билл Шортен: Владимиру Путину «не будут рады» на саммите «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что, по мнению лидера австралийской оппозиции Билла Шортена, Австралия не должна одобрять присутствие Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», поскольку российский лидер ведет себя крайне вызывающе по отношению к остальному миру в том, что касается крушения самолета Малазийских авиалиний.

Правительство подтвердило, что президент России примет участие в саммите в Брисбене в ноябре.

По словам Шортена, есть много доказательств, указывающих на причастность России к катастрофе 7 июля, когда над восточной Украиной был сбит малазийский самолет, на борту которого среди 298 погибших находились 38 граждан и жителей Австралии.

Украина и западные страны обвиняют поддерживаемых Россией мятежников в том, что они сбили самолет с помощью ракеты российского производства, но Путин отрицает это.

«Это было убийством», – сказал Шортен журналистам в Мельбурне в понедельник. «Как так получается, что президент Российской Федерации Путин может наплевать на весь остальной мир, поехать, куда ему хочется без каких-либо последствий, не помогая проводить независимое расследование с целью установить, как это произошло?». По его словам, Путину известно об этой трагедии гораздо больше, чем он рассказал до этого времени.

«Как мне кажется, когда вы имеете дело с международным преступником, расстилать перед ним красную дорожку – это не то, как нужно себя вести, поэтому нет, я не думаю, что ему будут рады, что большинство австралийцев хотят видеть его здесь».

Лидер лейбористов сказал, что Тони Эбботту не следует встречаться с Путиным.

«Я бы не выделил ему ни единой минуты своего времени», – сказал Шортен.

В воскресенье Шортен сказал, что на его взгляд, большинство австралийцев будут чувствовать себя «крайне некомфортно», если Путина будут принимать здесь.

Пол Гард, чьи родители, Роджер и Джилл Гард, погибли в результате крушения малазийского самолета, считает, что вряд ли можно достичь существенных результатов, если не допустить Путина к участию в саммите лидеров «Большой двадцатки» в следующем месяце.

«Мало чего можно добиться не приглашая его, поскольку диалог – это путь вперед, и я надеюсь, что саммит G20 может стать хорошей платформой для того чтобы громко высказать неодобрение политики его правительства и его отношения к Украине», – сказал Гард Guardian Australia.

«Возможно, многие будут чувствовать себя очень некомфортно, пожимая ему руку, но чего в итоге можно добиться, не приглашая такого человека? Ему это только будет на руку в его стране».

Гард отметил, что в Австралии мало высказывались по этому вопросу. Россия является членом G20, и правительство РФ указало на то, что мало кто из других лидеров двадцатки поддерживает инициативу об исключении российского президента.