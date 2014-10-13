Прокуратура подозревает Анатолия Гриценко в незаконном отчуждении земли - СМИ

Об этом со ссылкой на письмо военного прокурора Анатолия Матиоса говорится в сюжете телеканала 1+1. Согласно сюжету, Анатолий Гриценко допустил незаконное отчуждение более 100 гектаров земли в Киеве. Эти же данные в своей публикации подтверждает и сайт «Цензор». По данным интернет-издания, в 2006 году Гриценко позволил передачу более 117 га земли квартирно-эксплуатационной части Киевского военного округа и военной части частной компании.

Читайте такжеГПУ проверяет деятельность Гриценко, Ежеля и еще семи экс-министров обороны Как выяснилось, по подписи министра застройщику отдали не только землю, но и восемь жилых домов вместе с котельной. «В дальнейшем этот земельный участок был незаконно передан в собственность "Жилстройсервис», - констатирует заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос. Попытки обжаловать это решение еще в 2011 году закончились ничем - суд правоохранителей не поддержал. Сейчас ведомство требует от суда пересмотреть тогдашнее решение. Кроме Гриценко, Генеральная прокуратура проверяет деятельность бывших министров обороны Кузьмука, Шкидченко, Марчука, Еханурова, Иващенко, Саламатина, Ежеля и Лебедева.

Напомним, что ранее СМИ обвинили Гриценко в незаконном отчуждении Днепропетровского военного госпиталя. В сюжете 5 канала" появилась информация о том, что проданный в 2007 г. Днепропетровский военный госпиталь оказался в руках российского государственного банка ВТБ.

По данным телеканала, в 2007 г., в бытность министром обороны Анатолия Гриценко, госпиталь был продан по сомнительным схемам. "Мы поднимали вопрос Днепропетровского военного госпиталя, который, как вы знаете в 2007 году с каким-то махинациями был продан частной структуре, которая заложила госпиталь, принадлежащий Минобороны, российскому банку ВТБ. Сегодня, по сути, госпиталь, в котором лечат наших парней, принадлежит стране-оккупанту", - заявила в сюжете уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.