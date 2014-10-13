Российские войска могут штурмовать Мариуполь 15 октября - СМИ

В статье предложены три наиболее вероятные, по мнению автора, варианты развития событий, сообщает Gordonua.

Первый. Российские и украинские военные будут выполнять мирный план, "заморозив" активные боевые действия до весны. За зиму обе армии будут накапливать силы. Зоммербауэр ссылается на аналитика киевского Института евроатлантической интеграции Владимира Горбача.

Второй. Минский меморандум действительно начнут выполнять: создадут буферную зону в 30 км, представители ОБСЕ будут наблюдать за границей, а 7 декабря на Донбассе проведут местные выборы. Но автора статьи смущает отказ представителей ДНР выполнять Минские договоренности, а также их намерения провести выборы 9 (сейчас – 2-го) ноября. Если же президент Украины Петр Порошенко отменит местные выборы, он поставит под вопрос свою репутацию и судьбу всего мирного плана.

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Третий. Российские силы пойдут в наступление, чтобы проложить наземный коридор в Крым до зимних холодов, пока не замерзнет Керченский пролив и не усилятся проблемы с поставкой. Эксперт предполагает, что российские войска попытаются захватить Мариуполь 15 октября. Почему именно эта дата, автор не уточнил. В случае неудачи президента РФ Владимира Путина ему придется договариваться с украинским коллегой Петром Порошенко, что в России будет воспринято как поражение.

Напомним, вчера, 11 октября, президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отвести войска, которые проходили обучение на полигонах в Ростовской области, в места постоянной дислокации.