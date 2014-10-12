Порошенко в обращении к украинцам рассказал о реализации его мирного плана. Полный текст

Приводим полный текст его обращения:

"Дорогие соотечественники! В сентябре, почти месяц назад было принято протокол по реализации мирного плана Президента Украины. В это же время в Ньюпорте состоялся саммит НАТО. Чего удалось добиться за это очень непростое время, которое прошло с момента его подписания?

Первый результат: мы смогли остановить по всему фронту наступление врага, причем не наемников, не боевиков-террористов, а хорошо вышколенные подразделения регулярной армии соседней страны. И по ту сторону границы это стало весомым аргументом в пользу мира.

Результат номер два: режим прекращения огня установлен вдоль значительной части линии столкновений, количество жертв среди наших военных значительно снизилась и, к счастью, в последние дни нам удается не терять ни одного нашего героя. Те же, кто нарушают режим прекращения огня, получают достойный отпор. Здесь никакого пацифизма быть не может. Наши отважные воины героически держат оборону донецкого аэропорта.

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И третий важный результат, о котором я хочу вам доложить. Уже почти полторы тысячи наших пленных, наших людей, которые находились в заложниках, удалось освободить из застенков террористов. Мы боремся за возвращение всех без исключения задержанных. И тех, кого содержат боевики, и тех, кого мучают как политических заложников в российских тюрьмах.

В-четвертых. Мы получили возможность частично осуществить ротацию военных, заживить раны, отремонтировать поврежденную и доставить новую технику в зону АТО. Свести несколько линий оборонительных сооружений на Донбассе и надежно прикрыть остальные украинской территории от расползания терроризма.

И, наконец, пятое. В тех городах, селах и районах, над которыми снова развевается украинский флаг, уже царит мир. Там платят зарплаты и пенсии. Там есть вода, свет, тепло. Там работают школы, детские сады. Там налаживается нормальная жизнь. Назначены новые глав областных администраций Донецкой и Луганской областей. Ими стали два генерала. Соответственно, Александр Кихтенко и Геннадий Москаль. Условно мы их называем генерал-губернаторами. Такое сочетание является оптимальным решением для того времени и тех условий, в которых сейчас находится Донбасс. Я четко поставил перед ними задачу в полной мере восстановить работу всех органов государственной власти в каждом освобожденном городе и селе.

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Теперь о том, какими должны быть наши дальнейшие шаги в борьбе за мир.

Мы рассчитываем уже в ближайшие дни добиться полного прекращения огня. После того, как это произойдет, начнется создание буферной зоны. Обе стороны должны будут отвести тяжелые вооружения как минимум на 15 километров в глубь контролируемых территорий. Значительная часть, я надеюсь, покинет территорию Украины. Как следствие - образуется тридцатикилометровый пояс безопасности. Это сделает невозможным обстрел боевиками населенных пунктов Донбасса и принесет долгожданную безопасность мирным жителям. Отвод тяжелого оружия и тяжелой техники калибра более ста миллиметров станет дополнительной гарантией соблюдения режима прекращения огня. Его невозможно будет больше нарушить спонтанно и безнаказанно.

Ключевое же из ключевых наших задач - установление контроля на российско-украинской границе. Потому границы Украины - это святое. Они неизменны, и мы не отдадим ни клочка нашей земли. Мы возобновим суверенитет над каждым квадратным метром. Но для этого нужно время. И чтобы обеспечить наблюдение за ситуацией на границе, в Украину из Австрии уже поступили первые беспилотные летательные аппараты. Такие же приборы вскоре доставят из Германии и Франции. Их общее количество, я надеюсь, будет достаточно для того, чтобы в течение 24 часов в сутки обеспечить наблюдение за всей территорией вдоль украинского-российского пограничья. Благодаря такому контролю, я очень надеюсь, что будет прекращена поставка через границу техники, нового оружия, свежих наемников.

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Я обратился и получил положительный ответ, что ОБСЕ увеличила количество наблюдателей до полутора тысяч человек. Такое количество позволит этой уважаемой европейской организации выполнить свои обязательства по наблюдению за прекращением огня и возобновлением украинского контроля за границей с Россией. Вообще, мы должны четко понимать, что без поддержки всего мира нам не удалось бы остановить интервенцию.

На следующей неделе я отправляюсь в Италию, в Милан. Там состоится ряд многосторонних и двусторонних переговоров, посвященных реализации нашего Мирного плана. Там должна состояться наша встреча с Путиным. С одной стороны - руководители ЕС и ряда европейских стран вместе с Президентом Украины. С другой - Президент Российской Федерации. У меня нет никаких иллюзий - это будут непростые переговоры. Но я к ним готов. Моя цель - незыблемая независимость страны, ее территориальная целостность, неприкосновенность границ, восстановление мира.

Если мы добьемся полного прекращения огня, вывода российских войск и техники, установление контроля над границей, то откроется понятный и необходимый путь к политическому урегулированию. Для этого на пока подконтрольных боевикам территориях, должны состояться выборы местных органов власти. Но не те, которые пытаются провозгласить террористы. А только те, которые предусмотрены украинским законам. Которые состоятся под наблюдением ОБСЕ и других европейских, международных организаций и структур и будут признаны всем миром как прозрачные и демократические.

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Дорогие соотечественники! Мирный план, который уже как минимум обеспечил определенный уровень деэскалации конфликта, постоянно атакуется ура-патриотами. Это в основном люди, оторванные от реалий и будучи открытым к критике, я, тем не менее, не собираюсь менять стратегию. А она заключается в том, что мы победить можем только мирным путем. Я оптимист, но это не означает, что страна не должна быть готовой и к худшему. Быть в состоянии дать решительный отпор тем, кто - не дай Бог! - Решит вернуться на путь войны и восстановить боевые действия против Украины.

Львиную долю своего времени в последние 7-10 дней я посвятил вопросам обороноспособности государства. Побывал на Житомирщине на полигоне, где к защите готовятся войска специального назначения; в учебном центре пограничников на Киевщине; в Академии сухопутных войск во Львове и Харьковском университете воздушных сил. В пятницу посетил зону антитеррористической операции. За неделю проинспектировал оборонные предприятия от Львова до Харькова.

Впервые за десятки лет они работают в три смены, чтобы выработать новую и отремонтировать поврежденную в боях технику, нужно как можно быстрее вернуть в линии обороны государства. Они, оборонные предприятия, выполнили эту задачу уже на 80%. Кроме того, в зону АТО уже поставлено современные образцы новой высокоточного оружия, новые средства разведки, современные системы управления огнем. Мы также сосредоточены и на подготовке к зиме, ведь о возвращении наших войск из зоны АТО в места постоянной дислокации пока не может быть и речи. Фанфары, под которые звучат отчеты силовиков о зимнем обеспечения войск, совершенно не мешают мне видеть и слышать реальные проблемы. Делается немало, и мы это исповедуем, но сделать надо еще больше.

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Конечно, субтропики в окопах организовать не сможем, но солдат зимой должно быть одет и обогретый. Вдоль всей линии столкновений мы сводим три линии оборонительных фортификационных сооружений. Блокпосты, противотанковые рвы, заграждения, долговременные огневые сооружения, блиндажи, окопы, траншеи и ходы сообщения, специальные места для зенитно-ракетных комплексов и танков. Колючая проволока, наконец. Эти сооружения должны стать серьезным препятствием для тех, кому захотелось бы соваться вглубь украинской территории.

Укрепить нашу обороноспособность должен и ряд кадровых решений.

Своим Указом я создал Комитет по вопросам разведки. Его возглавит известный профи генерал Игорь Смешко, который к тому же имеет опыт работы и председателем СБУ, и председателем военной разведки и военным атташе Украины в США и Швейцарии успел поработать. Уволил руководство Государственной пограничной службы. Новые задачи, стоящие перед пограничниками, требуют новых руководителей. Пришло время изменить и руководство военного ведомства.

Считаю, что следует удовлетворить рапорт Валерия Гелетея об отставке с должности Министра обороны. Уже завтра я внесу в Верховную Раду представление на назначение нового министра. Уверен, что с голосованием за его мы не будем тянуть.

Уважаемые соотечественники! Мы сильнее, гораздо сильнее, чем месяц назад. Мы держим порох сухим. Потому мирный процесс еще не стал необратимым.

Но главное - в рамках мирной стратегии мы добились существенной деэскалации конфликта и каждый из вас это уже чувствует. Верим, что после тяжелых испытаний нас ожидают мир, реформы, процветания, европейская перспектива.

Все будет хорошо. Слава Украине!"