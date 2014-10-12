СБУ задержала возле Донецка главаря пророссийских диверсантов

СБУ в Донецкой области задержала главаря диверсантов, готовившего подрывные акции на освобожденной украинскими военными территории.

Как сообщает официальный сайт ведомства, "контрразведка СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность главаря диверсионной группы, которая действовала на контролируемой украинскими военными территории, гражданина «Д», 1989 г.р., жителя г. Алчевск Луганской области (позывной «Волк»)".

В ночь с 6 на 7 октября боевик был задержан во время выполнения одной из диверсионных задач вблизи Донецка.

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"Установлено, что указанный гражданин создал подпольную сеть информаторов, собиравших сведения о местах дислокации, численности личного состава, количестве и видах вооружения, а также перемещении по территории Донецкой области подразделений и формирований ВС Украины, Национальной гвардии, добровольческих батальонов, задействованных в АТО", - сообщает СБУ.

Полученные от информаторов сведения диверсант передавал главарям банд по прозвищу «Джо» и «Хмурый».

"По признанию задержанного, он осознавал, что его деятельность приводила к жертвам среди военнослужащих ВС Украины, правоохранителей и мирных людей", - говорится в сообщении СБУ.

Продолжается следствие.