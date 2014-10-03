Под Счастьем обнаружили российских диверсантов

В районе города Счастье Луганской области была локализована разведывательно-диверсионная группа войск РФ.

Об этом информирует пресс-служба МВД. По сообщению пресс-службы бойцы подразделений батальона "Золотые ворота" и роты "Кременчуг" обнаружили в оперативном тылу Вооруженных сил Украины разведывательно-диверсионную группу Вооруженных сил Российской Федерации. Читайте такжеСБУ обезвредила диверсионную группу в Краматорске Группа диверсантов была обнаружена, локализована и вытеснена на территорию противника украинскими бойцами спецподразделений милиции, отмечается в сообщении.

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