Под Счастьем обнаружили российских диверсантов
23:31, 03 октября 2014Политика
0 0
В районе города Счастье Луганской области была локализована разведывательно-диверсионная группа войск РФ.
REUTERS
Об этом информирует пресс-служба МВД.
По сообщению пресс-службы бойцы подразделений батальона "Золотые ворота" и роты "Кременчуг" обнаружили в оперативном тылу Вооруженных сил Украины разведывательно-диверсионную группу Вооруженных сил Российской Федерации.
Читайте такжеСБУ обезвредила диверсионную группу в Краматорске
Группа диверсантов была обнаружена, локализована и вытеснена на территорию противника украинскими бойцами спецподразделений милиции, отмечается в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter