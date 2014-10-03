Под Счастьем обнаружили российских диверсантов

23:31, 03 октября 2014
Политика
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В районе города Счастье Луганской области была локализована разведывательно-диверсионная группа войск РФ.

REUTERS

 

Об этом информирует пресс-служба МВД.

По сообщению пресс-службы бойцы подразделений батальона "Золотые ворота" и роты "Кременчуг" обнаружили в оперативном тылу Вооруженных сил Украины разведывательно-диверсионную группу Вооруженных сил Российской Федерации.

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Группа диверсантов была обнаружена, локализована и вытеснена на территорию противника украинскими бойцами спецподразделений милиции, отмечается в сообщении.

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