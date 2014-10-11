Пограничники считают, что смертник с гранатой в Бачевске год назад был началом войны

Так считают пограничники, пострадавшие во время теракта, сообщает ТСН.

Тогда на таможенном контроле террорист-смертник, ехавший из России, взорвал гранату, погибнув на месте. Двое пограничников получили многочисленные ранения.

Николай Усок, старший смены в тот день, который накрыл собой смертника с гранатой, почти год пролежал в больницах, перенес 14 операций и две клинические смерти. Сейчас на пенсии, получил орден, однако ему до сих пор не оказали обещанной помощи по протезированию - мужчина потерял глаз, а его правая рука практически не двигается.

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"Вся жизнь пролетела перед глазами. Я понял, что возврата нет. Я его обнял, значит, и согнул, хотя он ростом был два метра", - говорит Усок.

Он уверен, что погибший подрывник не был случайным нелегалом и в Украину ехал с четким заданием.

"Это было первое, наверное. Начало всего, что произошло в стране. Это все готовилось заранее и он ехал не просто так, у него и флешки нашли там интересные...", - говорит пограничник.

Однако СБУ пока подробности расследования теракта не разглашает.