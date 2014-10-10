Порошенко встретился со спикерами стран ЕС и призвал их ратифицировать Соглашение об ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

“Встретился со спикерами парламентов стран Европейского Союза и призвал их ратифицировать Соглашение об ассоциации”, - написал Порошенко.

Как сообщалось, сегодня в Киев прибыли маршалок Сената Республика Польша Богдан Борусевич, председатель Палаты представителей парламента Ирландии Шон Барретт, председатель Риксдага Королевства Швеция Урбан Ахлин, председатель Сейма Литовской Республики Лорета Граужинене и первый заместитель председателя Фолькетинга Королевства Дания Бертел Хаарде.

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 г., отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенкоподписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли. Чтобы получить полную правовую силу, Соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС.