США: Мониторинг ОБСЕ на востоке Украины не адекватен

Об этом заявил посол США при этой организации Дэниел Баер, сообщает Русская служба Би-би-си.

По его мнению, ОБСЕ должна серьезным образом расширить свое присутствие в регионе. Как утверждает Дэниел Баер, около 300 км российско-украинской границы сейчас не контролируется Украиной.

Верховный наблюдатель ОБСЕ Пол Пикар заявлял, что представители организации обсуждают возможности проверки пограничных пунктов, которые не контролируются властями Украины. Однако Дэниел Баер скептически относится к подобным планам. "У группы наблюдателей ОБСЕ сегодня имеется доступ только к одному километру границы", - подчеркивает он.

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На сегодняшний день у наблюдателей имеется доступ к КПП "Гуково" и "Донецк" с российской стороны границы. Но американский дипломат считает, что мандат миссии ОБСЕ должен быть значительно расширен. "Мы призываем Россию немедленно включиться в переговоры с Украиной и ОБСЕ по организации мониторинга и контроля границы согласно Минским соглашениям", - заявил дипломат. Он призвал усилить контроль украинских властей за своей частью границы и обеспечить буферную зону, свободную от тяжелого вооружения с обеих сторон границы.

Дэниел Баер также призвал Россию соблюдать и другие пункты Минского соглашения: использовать свое влияние на террористов для предотвращения нарушения перемирия, освободить всех заложников, а также вывести российских военнослужащих с территории Украины.

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С 26 сентября ОБСЕ наблюдает за тем, как выполняется перемирие в Украине. Представители этой организации уже отмечали, что бои, продолжающиеся в окрестностях Донецка и новые жертвы с обеих сторон конфликта ставят под вопрос эффективность перемирия, также как и соглашений, принятых в Минске.

Беспокойство вызывали также несколько больших конвоев российских грузовиков, доставивших террористами незадекларированные грузы, не прошедшие пограничный контроль.