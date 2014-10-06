Яценюк обвинил Россию в срыве минских договоренностей

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом премьер заявил на встрече с постоянными представителями государств-участниц ОБСЕ в Киеве.

«На сегодня можем сказать, что у российской стороны нет ни политической, ни какой-либо другой воли выполнять мирные договоренности», - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что согласно Минским договоренностям, Россия должна была вывести свои войска из Украины.

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«Мы глубоко обеспокоены тем, каким образом выполняется договоренность о прекращении огня. Каждый день украинские солдаты под обстрелами управляемых Россией террористов. Мы теряем военнослужащих, теряем мирных жителей», - подчеркнул глава правительства.

Он призвал Россию остановить террористов

По словам Яценюка, Минские договоренности - «это лишь первый шаг, и необходимо многое сделать, чтобы они работали».

«Предварительные договоренности, достигнутые в Минске, возможно, приведут нас к миру. Но на сегодня я достаточно скептически отношусь к тому, как они выполняются», - сказал он.

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Яценюк подчеркнул, что Кабинет министров Украины ценит усилия ОБСЕ, направленные для достижения мира, и поддержку Украины.

Глава правительства сообщил, что сегодня ночью в Украину уже прибыли два беспилотных летательных аппарата, которые сейчас проходят оформление и будут использоваться наблюдателями ОБСЕ.

«Мы ожидаем, что эти беспилотники будут в работе как можно скорее. Это даст дополнительные возможности установить, выполняется ли режим прекращения огня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября в Минске. Однако, на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.