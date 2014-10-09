Bloomberg: Россия не спрячется от воспоминаний о прошлом кризисе

Об этом пишут Йе Кси и Елена Попина в своей статье, которая называется «Россия не спрячется от воспоминаний о прошлом кризисе», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

В то время как правительство находится в гораздо более выгодном положении сегодня, чтобы сдерживать кризис, чем это было тогда – валютные резервы в 57 раз больше, а цена на нефть, главный продукт российского экспорта, в девять раз выше – основной механизм тот же.

Российские и иностранные инвесторы теряют доверие к резко падающей экономике, вытягивая рубли из банков и обналичивая их в долларах и в евро. Центральный банк вмешался, чтобы удовлетворить хотя бы часть этих запросов на иностранную валюту и остановить потери рубля, потратив 1,85 млрд. долл. всего за четыре дня в этом месяце. В целом, валютные резервы сократились на 55 млрд. долл. в этом году до четырехлетнего минимума – 454 млрд. долл. Рубль, тем не менее, упал на 15 % за последние три месяца, показав худшие в мире результаты, и до рекордно низкого уровня вчера – 40 рублей за 1доллар.

Даже Пол Макнамара, управляющий инвестиционным фондом в GAM U.K. Ltd, который считает сравнение нынешней ситуации с 1998 г. «неуместным», видит довольно много проблем, которые заставляют его держаться подальше от большинства российских активов. «Нет никаких причин «ловить рублевый падающий нож»», – Макнамара, управляющий активами на сумму 6,5 млрд. долл., сказал в телефонном интервью.

Сегодняшний кризис в значительной степени был вызван вторжением президента Владимира Путина в Украину, из-за чего были введены международные санкции, и усугубляется падением цен на нефть до уровня ниже 90 долл. впервые с апреля 2013 г.

Дефолт по долговым обязательствам

В 1998 г. цены на нефть упали до 10,72 долл. за баррель в результате Азиатского финансового кризиса, которому предшествовал коллапс российской экономики всего через 7 лет после развала коммунизма. В том же году центральные банки опустошили резервы до 10 млрд. долл., до того как отказались от идеи защищать рубль. Правительство объявило дефолт по 40 млрд. госдолга, и рубль упал на 71 % к концу года, взвалив на американские хедж-фонды такой огромный груз потерь, что банкам Уолл-Стрит пришлось спасать его, вызвав отток капиталов из развивающихся рынков, из-за чего в 1999 г. в Бразилии произошла девальвация реала.

«Россия в 1998 г. и 2014 г. – это две разных страны», – Майкл Ганске, который осуществляет контроль над 8 млрд. долл. в облигациях и иностранной валюте, как глава департамента развивающихся рынков в Rogge Global Partners Plc в Лондоне, сказал вчера в телефонном интервью. «Большее беспокойство у компаний вызывают проблемы рефинансирования, но они хорошо подготовлены».

Сумма долговых обязательств, деноминированных в иностранной валюте, российских компаний составляет 158 млрд. долл., а правительства – 42 млрд. долл. Standard & Poor’s в апреле понизило кредитный рейтинг России до «BBB-», вплотную приблизив его к так называемому мусорному уровню, когда украинский конфликт начал негативно сказываться на экономике России, которую оценивают в 2,1 трлн. долл.

Зарождающаяся стагфляция

Инвесторы в ценные бумаги с высокой доходностью просят передать им российские облигации, деноминированные в долларах, вместо США. Государственные казначейские обязательства США достигли вчера самого высокого уровня за месяц – 340 базисных пунктов, согласно данным, собранным JPMorgan Chase & Co. Хотя спред, составляющий примерно 1800 пунктов, достиг гораздо меньшего уровня накануне дефолта 1998 г., рост затрат по займам отражает обеспокоенность тем, что кредитные рейтинги могут сокращаться и дальше.

Сейчас начинает зарождаться стагфляция, рост приостановился, а уровень инфляции вырос до трехлетнего максимума – 8 %, в то время как ослабление рубля приводит к росту цен на импортные товары. По прогнозам Международного валютного фонда, рост российской экономики в этом году составит 0,2 %, а это самые медленные темпы роста после рецессии 2009 г.

«Худшее сочетание, которое только может быть – более слабый рубль и значительное замедление роста – и это именно то, что происходит в данный момент», – Ларс Кристенсен, главный аналитик департамента развивающихся рынков Danske Bank A/S в Копенгагене, сказал вчера по телефону. Рейтинги России могут еще больше снизиться, и «это будет иметь глобальные последствия», – сказал он.

Финансовая защита

Тем не менее, нет никаких признаков того, что инвесторы обеспокоены тем, что у России снова могут возникнуть проблемы с выплатой долгов. С годовым уровнем 2,53 %, стоимость, которая позволяет уберечь государственные облигации от дефолта, предполагает, что шансы на то, что платежи будут приостановлены в течение следующих пяти лет, составляют 16 %.

Даже учитывая недавнее уменьшение валютных резервов России, они по-прежнему остаются третьими крупнейшими резервами в мире, уступая только Китаю и Японии, поскольку Путин усилил финансовую защиту страны после прихода к власти после дефолта 1998 г. Центральный банк потратил 200 млрд. долл. из своих резервов, которые в то время составляли 598 млрд. долл., чтобы замедлить падение рубля во время недавнего мирового финансового кризиса.

Читайте такжеThe Washington Post: "Деэскалация" ситуации в Украине не гарантирует России отмену санкцийНа этой неделе Банк России увеличил свое вмешательство, после того как рубль пересек верхнюю границу валютного коридора, установленную центральным банком. Российские власти вчера перенесли границу на 20 копеек до 44,85 по отношению к бивалютной корзине, которая также используется для управления валютой, порог, который требует права продавать 350 млн. долл.

Хотя в России, вероятно, не повторится катастрофа 1998 г., экономическая стоимость нынешнего кризиса может в конечном итоге заставить Путина отказаться от российской агрессии в Украине, как считает Штеффен Райнгольд, экономист департамента развивающихся рынков в Stone Harbor Investment Partners LP в Нью-Йорке.

«Я очень сомневаюсь, что мировые рынки будут затронуты так же, как в 1998 г.», – сказал Райнгольд вчера по телефону. «Прямо сейчас Путин может себе это позволить, но рано или поздно, это влияние увеличится, и все изменится. Это ограничивает его агрессию».