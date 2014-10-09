Die Presse: Незаметная война на Донбассе

Об этом пишет Ютта Зоммербауэр в своей статье «Незаметная война на Донбассе», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Если бы оружие между украинской армией и пророссийскими сепаратистами действительно молчало, Андрею Лысенку нечего было бы рассказывать на ежедневном брифинге в отеле «Украина». Заключенное 5 сентября в рамках Минского меморандума перемирие не соблюдается – и день за днем Лысенко представляет журналистам длинный список нарушений. И вчера тоже. Хотя украинская армия во вторник вечером снова объявила режим прекращения огня, в Донецке снова были артиллерийские обстрелы. Также возле Счастья украинские позиции сепаратисты атаковали 20 раз, трое солдат погибли, пятеро ранены. Сепаратисты заявили, что ничего не знали о режиме прекращения огня, объявленном вечером. По данным ООН, с 5 сентября были убиты 330 человек.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: смертельные выстрелы из разных направленийВ последние несколько дней в Донецком аэропорту были тяжелые бои. Украинские войска удерживают стратегически важную позицию - это их последний доступ к городу. Согласно украинским данным, взлетно-посадочную полосу по-прежнему можно использовать.

Учитывая режим прекращения огня, который не соблюдается, в Украине растет критика наблюдательной миссии ОБСЕ. Содержание, как его выразил Билецкий: Мониторинг неэффективен, противник завоевывает территории. Пока ситуация на местах настолько нестабильна, наблюдателям на самом деле сложно приступить к исполнению. Президент Порошенко хочет 1500 наблюдателей ОБСЕ. В настоящее время около 250 наблюдателей находятся при исполнении, заявленное в марте количество 500 наблюдателей еще не достигнуто.Новой потенциальной горячей точкой считают юг Донбасса. По словам Лысенка, в регионе происходит «перегруппировка войск», также все чаще наблюдается шпионаж и саботаж. В среду, командир батальона «Азов», Андрей Билецкий, заявил, что пророссийские формирования, несмотря на перемирие, захватили территорию перед Мариуполем.

Исходя из текущей ситуации, вероятными для Донбасса кажутся три сценария:

Конфликт продолжает тлеть. Этот сценарий предполагает сохранение статуса-кво: режим прекращения огня будет с трудом соблюдаться, но обе стороны будут избегать эскалации. Расчет: обе стороны в настоящее время не заинтересованы в отмене мирного плана. Аналитик Владимир Горбач из Института евроатлантического сотрудничества в Киеве считает, что конфликт в менее интенсивной форме может продолжаться «до весны». Обе стороны могут свободно использовать также холодные месяцы, чтобы перегруппировать войска для весеннего наступления.

Мирный процесс набирает обороты. Но Минский меморандум все еще не реализован. Конкретными шагами были бы установление 30-тикилометровой буферной зоны между фронтами, демилитаризация зоны боевых действий, контроль границы с помощью наблюдателей от ОБСЕ и беспилотных самолетов. Также Киев хочет провести местные выборы на Донбассе, на которых население определит избранных представителей. Запланированная дата выборов: 7 декабря. Киев хочет предотвратить постепенный выход региона из государства. Пока пророссийские региональные лидеры отклоняют предложение. Они назначили выборы на 9 ноября, на которых должен быть определен «глава Республики» и депутаты. Киев отказывается признавать выборы; но не может их предотвратить.

Эскалация на юге. Третьим сценарием, по словам Горбача, может быть наступление российских или пророссийских сил еще до парламентских выборов в Украине 26 октября. Возможная дата: примерно 15 октября. Целью такой операции был бы захват важного портового города Мариуполя и создание наземного коридора в Крым. Поскольку Крым зимой, когда Керченский пролив между полуостровом и российским материком замерзнет, столкнется с проблемами в обеспечении. Кроме того, вода и электричество поступают из Украины. «Если Путин не будет нападать, ему придется договариваться с Украиной по этим вопросам», говорит Горбач, который считает, что компромиссы ставят под угрозу «имидж победителя» Путина. На самом деле до сих пор логика эскалации хорошо работала. Если будет военная операция, Порошенку придется отменить выборы. Его мирный план, который внутриполитически очень спорный, рухнет, как и авторитет главы государства.