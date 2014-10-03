Швейцария готова организовать встречу Порошенко и Путина

Об этом заявил президент председательствующей в ОБСЕ Швейцарии Дидье Буркхальтер. "Швейцария, как председательствующая страна (в ОБСЕ), будет продолжать участие в дипломатических усилиях. Мы также готовы организовать новую встречу лидеров Украины и России в Швейцарии, в Женеве или в другом месте", - сказал Дидье Буркхальтер, открывая осеннее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Женеве.

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Также он отметил, что политический процесс по разрешению ситуации в Украине необходимо поддерживать, чтобы можно было найти пути урегулирования конфликта, а не его замораживания.

Кроме этого Дидье Буркхальтер сообщил, что по его данным, наблюдатели ОБСЕ, которые мониторят режим прекращения огня на Донбассе, были свидетелями нескольких обменов заложниками. В частности, миссия ОБСЕ зафиксировала освобождение как минимум 430 заложников.