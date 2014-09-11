Порошенко обсудил с Олландом введение нового уровня санкций против России

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко поблагодарил Олланда за его значительные усилия в поддержку Украины. «Демонстрация единства и солидарности Европейского Союза сегодня очень важна для Украины», - отметил он.

Олланд высоко оценил шаги, предпринимаемые Порошенко на пути к мирному урегулированию.

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В контексте нового уровня санкций, которые введут согласно решению ЕС завтра, Олланд отметил, что эти ограничительные меры могут пересмотреть до конца этого месяца в случае прогресса в деэскалации ситуации. Собеседники согласились, что индикаторами такого прогресса станет вывод российских войск с территории Украины, освобождение заложников, установления контроля за границей с участием ОБСЕ. Для надлежащего мониторинга и верификации Порошенко призвал увеличить численность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и улучшить уровень ее технического оснащения.

Олланд согласился продлить свое активное участие в переговорах в Нормандском формате. Ранее свою готовность подтвердила Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель.