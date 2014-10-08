Возросло количество погибших из-за обстрела Донецка

Об этом сообщил заместитель председателя Ворошиловского райсовета Донецка Иван Приходько на своей странице в Facebook.

"Куйбышевский район сейчас. Попадание в четвертый ЖЭК, четверо погибших. Продуктовый магазин возле Катрана, трое погибших и двое раненых. Попадание в 221-й дом и в "Амстор", - написал он.

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Позже Приходько добавил, что также в результате обстрела получили ранения еще 7 человек, 1 женщина погибла.

Как известно, боевики из артиллерийских орудий обстреляли железнодорожный вокзал Донецка около 17:00 среды.

Снаряд также попал в гипермаркет "Амстор", который находится в районе вокзала.