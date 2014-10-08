6 судей, которые вели дела «майдановцев», нарушили присягу - ВСК

Заявления о проверке судей можно подавать до 12 декабря - заместитель председателя ВСК / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня заместитель председателя ВСК Маркиян Галабала во время брифинга «Кривосудие» во время Революции Достоинства. Приговор общественности».

По его словам, первое заседание Комиссии по рассмотрению конкретных дел по проверке судей состоялось 24 сентября. «По результатам рассмотрения заявлений, поступивших в Комиссию, в действиях шести судей нами было установлено нарушение присяги. В отношении одного судьи была прекращена проверка, поскольку в его действиях не было установлено нарушения присяги», - доложил он.

Читайте также„Свобода” готова самостоятельно люстрировать силовиков и наказывать предателей

Председатель Комиссии пояснил, что материалы проверки, которые закончены Комиссией и по которым установлено нарушение присяги судьи, дальше передаются в Высший Совет юстиции. После этого Высший Совет юстиции устанавливает и принимает окончательное решение о наличии в действиях судьи нарушения присяги и передает это в Верховную Раду Украины. Это решение должно пройти комитет ВР и парламент уже на пленарном заседании должен принять окончательное решение об увольнении судьи.

«Довольно сложная процедура. Судьи очень защищены на конституционном уровне. То есть, чтобы отстранить судью от занимаемой должности, надо пройти значительное количество звеньев и стадий и это создает определенные препятствия. И даже создает для судей психологические предпосылки, что они чувствуют свою безнаказанность. Разумеется, судья должен быть независим и для него должны быть гарантии независимости», - отметил Галабала, добавив, что считает эту процедуру слишком усложненной и неэффективной.

«Более того, Высший Совет юстиции сейчас не работает, поскольку он не сформирован до конца. Соответственно эти материалы, которые Комиссия передает в Высший Совет юстиции, остаются де-факто в подвешенном состоянии. Какую проблему это создает? Это создает ту проблему, что судьи, по которым комиссия установила нарушение присяги, и дальше осуществляют правосудие», - подчеркнул он.

Галабала напомнил, что с даты создания Комиссии (3 июля с.г.) начался отсчет 6-месячного срока для подачи заявлений. «Поэтому подчеркиваю, что заявления о проверке судей можно подавать до 12 декабря с.г. Прошу не медлить и помнить об этой дате», - подчеркнул он.

Галабала обратил внимание, что Комиссия может рассматривать исключительно подведомственные дела, то есть по делам участников Революции достоинства. Сейчас Комиссия осуществляет проверку по 70 заявлениям по соответствующим делам.

Он также сообщил, что Комиссия работает в «усеченном составе». Объяснил это тем, что есть три субъекта формирования Комиссии - это пленум ВСУ, правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики и ВРУ. «ВР не назначила своих членов комиссии и сейчас комиссия работает в составе 9 человек, большинством из которых являются судьи в отставке», - проинформировал Галабала.

Эксперт реанимационного Пакета Реформ, представитель Украинского законодательного фонда (Української правничої фундації) (УПФ) Степан Берко в свою очередь сообщил, что ими выявлено 14 судей, которые только в Киеве «нарушали право на справедливый суд». По этим случаям были составлены заявления в упомянутую выше ВСК и материалы все будут переданы для проверки.

Он отметил, что это выявлено по результатам мониторинга только 63 дел, которые смог охватить Фонд.

«Далеко не все решения судов были внесены в единый Госреестр судебных решений. Таким образом, мы не могли найти все решения, на основании которых можно подавать заявления в ВСК. Поэтому мы призываем всех, кто каким-то образом владеет информацией, имеет копии решений судов, обращаться или к нам, в Фонд, или в группу общественного наблюдения «ОЗОН», или непосредственно в Комиссию», - призвал Берко.