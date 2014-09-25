Преследовавших активистов Майдана судей будут люстрировать по особой процедуре

Отдельные процедуры реализации закона «О восстановлении доверия к судьям» коснутся тех судей, которые во время Революции достоинства принимали заранее неправосудные решения в отношении активистов.

Об этом заявил один из авторов и активных лоббистов законов «О восстановлении доверия к судьям» и «Об очищении власти», кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу № 221 от политической партии «Народный фронт» Леонид Емец.

Читайте такжеОбщественные эксперты присоединятся к люстрации судей

Он отметил, что соответствующие обращения к парламенту относительно увольнения судей готовит Высший совет юстиции на основе как общих процедур, так и таких, которые предусматривают ответственность именно за неправомерное преследование участников Революции достоинства.

«Конкретные судьи, которые во время Майдана принимали заранее неправосудные решения вместе с теми гаишниками и милиционерами, которые писали рапорты под копирку, с одинаковыми орфографическими ошибками - эти люди должны быть отстранены от судейства, от возможности осуществления функций управления и представительства Украинского государства», - отметил Леонид Емец.